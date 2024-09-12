Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Kütahya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Domaniç-Tavşanlı karayolunda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç-Tavşanlı karayolu Güney köyü yakınlarında öğle saatlerinde A.E. (58) yönetimindeki otomobil, köy yoluna dönmekte olan M.T’nin (57) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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