Narko Timlerden Şok Uygulama: 123 Sürücüye Ceza Uygulandı

Kırşehir'de Narko Timler tarafından parklarda şok uygulama yapıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri tarafından şehir merkezinde yer alan parklarda yapılan uygulamalar da 46 araç ve 123 kişi sorgulanırken, 123 sürücüye 41 bin 250 lira ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde; H.U., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 6 adet sentetik hap çıkarken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranan Ö.Ç., isimli bir kişi de yakalandı.

Kaynak: İHA