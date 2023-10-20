Eski Vatikan Büyükelçisi, Hakan Fidan'a basın danışmanı oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ı Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

Bakan Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdiği Büyükelçi Lütfullah Göktaş, konvansiyonel ve dijital medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla alakalı tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini de üstlenecek.

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?

2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak çalışan Göktaş, 10 Ağustos 2014'ten 2018'in sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

Göktaş, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.

Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayıp yurda dönen Göktaş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı.