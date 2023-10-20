Eski Vatikan Büyükelçisi, Hakan Fidan'a basın danışmanı oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ı basın danışmanı olarak atadı.

Eski Vatikan Büyükelçisi, Hakan Fidan'a basın danışmanı oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ı Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

Bakan Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanı olarak görevlendirdiği Büyükelçi Lütfullah Göktaş, konvansiyonel ve dijital medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla alakalı tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini de üstlenecek.

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?

2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak çalışan Göktaş, 10 Ağustos 2014'ten 2018'in sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

Göktaş, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.

Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayıp yurda dönen Göktaş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı.

Etiketler
Hakan Fidan
Kentsel dönüşüm teklifi: Yurttaşların evinin kolluk kuvveti marifetiyle boşaltılmasının önü açıldı Kentsel dönüşüm teklifi: Yurttaşların evinin kolluk kuvveti marifetiyle boşaltılmasının önü açıldı
İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek
Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı
Patrik Bartholomeos'tan Kudüs Patriği'ne taziye telefonu Patrik Bartholomeos'tan Kudüs Patriği'ne taziye telefonu
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı! Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!
Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül
Dünyanın en zeki burçları açıklandı: İlk sırdaki burç şaşırttı Dünyanın en zeki burçları açıklandı!
Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı
Meteoroloji uzmanı Çelik açıkladı: Bugün başlıyor, yurt geneline geri geliyor! Meteoroloji uzmanı Çelik açıkladı: Bugün başlıyor, yurt geneline geri geliyor!