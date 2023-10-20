Patrik Bartholomeos'tan Kudüs Patriği'ne taziye telefonu

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks kilisesine düzenlediği saldırı nedeniyle Kudüs Patriği III. Theophilos'u aradı.

Patrik Bartholomeos'tan Kudüs Patriği'ne taziye telefonu

İsrail, dün akşam saatlerinde sivillerin sığındığı, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius'a saldırı düzenledi. Saldırı sonucu şu ana kadar en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Kudüs Patriği III. Theophilos'u aradı. Görüşmede barış temennisinden bulunan Patrik Bartholomeos, bölgede güvenli ortamın en kısa sürede sağlanmasını diledi.

Patrik, kilise yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kudüs Patriği'ne başsağlığı dilerken yaralılar için de acil şifalar diledi. Kudüs Patriği ise bölgede yaşanan iç karartıcı durumu anlatarak, ilgisinden ve desteğinden dolayı Patrik Bartholomeos'a teşekkür etti.

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