Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de Aralarında Olduğu 26 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yürütülen çalışmada, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu öne sürülmüştü.

2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ihaleler de suçlama gerekçesi olmuştu.

Adliyeye sevk edilen 34 kişiden aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de olduğu 26’sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltındaki 8 şüpheli için ise adli kontrol şartı talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi