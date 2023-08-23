Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanının öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada!

Eyüpsultan’da bir kafe önünde gerçekleşen silahlı saldırıda eski MHP ilçe başkanı Köksal Kaçmaz iş yerinin önünde silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Köksal Kaçmaz’ın uğradığı silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Olayda otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler ile cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etmiş, kafe sahibi Köksal Kaçmaz kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istemişti. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası silah kullanılmıştı. Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları silahlarına davranarak iş yeri sahibi olan Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a defalarca ateş etmişti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya’da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrası 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaşmıştı.

TARAFLARIN SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçemizin Sakarya Mahallesi’ndeki iş yeri (kafe) önüne araç park etme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavga olayı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, meydana gelen çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde; kafe sahibi K.K. ile iş yeri önüne araç park eden Faruk P, T.P., S.A.P. ve Fuat P. adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada K.K. adlı iş yeri sahibi hayatını kaybederken, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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