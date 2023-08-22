CHP’li Salıcı Bakan Güler’e sordu: “Hak elde ettiği halde Harp Okulu’nda mülakata kaç kişi alınmadı”

Cumhuriyet Halk Parrisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, bir astsubay adayının saçı uzun olduğu gerekçesiyle mülakata alınmadığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Salıcı, hazırladığı yazılı önergede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “Başvuru kılavuzunda mülakata gelirken ne giyilmesi konusunda bir bilgi yer alıyorsa, sınav komisyonunun yetkisinde olan bir konunun bir denizci astsubay tarafından uygulanmasının hukuki gerekçesi nedir? Mülakata girme hakkı elde edip de mülakata alınmayan aday sayısı kaçtır? Askeri öğrenci sınavlarının tüm aşamalarında birçok aday bilinçli olarak elenerek başkalarının kazanmasının önü açılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

SALICI’DAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NA SORULAR

ANKA’da yer alan habere göre, Oğuz Kaan Salıcı, Bakan Yaşar Güler’e ayrıca şu soruları da sordu.

“-Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru kılavuzunda adayların mülakata gelirken nasıl giyinecekleri konusunda herhangi bir bilgi yer almakta mıdır?

-Başvuru kılavuzunda mülakata gelirken ne giyilmesi konusunda bir bilgi yer alıyorsa, sınav komisyonunun yetkisinde olan bir konunun bir denizci astsubay tarafından uygulanmasının hukuki gerekçesi nedir?

-Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru kılavuzunda mülakata gelirken nasıl giyinileceği hususu belirtilmediyse, bu astsubay mülakata giden adayları hangi gerekçeyle sınava sokmamıştır?

-Askeri öğrenci sınavlarının tüm aşamalarında birçok aday bilinçli olarak elenerek başkalarının kazanmasının önü açılmış mıdır?

-Söz konusu uygulamayla ilgili 926 sayılı TSK İç Hizmetleri Kanunu kapsamında işlem yapılacak mıdır?”