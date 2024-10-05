Eski CHP'li Vekil Sağlık Sistemini Böyle Eleştirdi! 'Komediye Bakın' Diyerek Tek Tek Anlattı

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nı yayımladı. Verilere göre; 2023 yılında toplam hekime müracaat sayısı 973 milyon 519 bin 87 olarak açıklandı. Kişi başı hekime müracaat sayısı ise yüzde 8'den yüzde 11.4'e çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerini değerlendiren 27. dönem CHP Ankara milletvekili Doktor Servet Ünsal, "Böylece teşhis ve tedavi süreci uzadı, akılcılık ve bilimsellikten uzaklaşan bir sağlık sistemi karşımıza çıktı. Bu durum muayene süresini 5 dakika ve altına çekti; randevu krizlerine yol açtı. Netice olarak da sağlıkta şiddet arttı. Ortalama beyaz kod vakası 120 binleri buldu" dedi.

"Kişileri hasta değil, müşteri gören bu sistemle sorunlar çözülemez. Hızla bütçemizi kemiren şehir hastaneleri kamulaştırılmalı ve basamaklı, kademeli sağlık sistemine geçilmelidir" diyen Ünsal, şu açıklamaları yaptı:

'MUHABESEBE İŞLEMLERİ MEVZUATA UYMUYOR'

"Önceki konuşmamda sıraladığım 2021-2022 Sayıştay verilerinde sorunlar çözülmüş değil. Hatta devam etmekte ve büyümekte. Şimdi bunlara ekleyeceğim güncel sıkıntıları anlatayım. Bir yapım işlerinde nihai projeler 260 haklar hesabından izlenemiyor. Kamu özel işbirliği modeliyle işletilen şehir hastanelerinin muhasebe işlemleri mevzuata kesinlikle uymuyor.

'CEZALAR UYGULANMIYOR'

Örneğin kira ödemeleri hatalı muhasebeleştirilmiş. Bütün şehir hastanelerinde ihale mevzuatına genellikle uyulmadığı görülmekte. Örneğin mal ve hizmet alımı muhasebesi yanlış. Yükleniciler işin bitiş tarihine kesinlikle uymuyorlar. Cezalar ise komik. Güya gecikmelerde günlük 10 binde 3 ceza var, ama uygulanmıyor.

'KOMEDİYE BAKAR MISINIZ?'

Şehir hastaneleri mal alımlarında kısımlara bölünerek İl Sağlık Müdürlükleri ya da o ildeki devlet hastaneleri tarafından yapılmakta. Örneğin Antalya Şehir Hastanesi için cerrahi el aletleri ve diğer tıbbi aletler Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi tarafından alınmakta. Komediye bakar mısınız? Yapım işlerinde idarenin bilgisi olmadan alt yükleniciler çalıştırılmakta.

'FAYDA MALİYET ANALİZİ YOK'

Aşı, antiserum, soğuk zincir ve stok yönetimi sistemi ihale dokümanına uygun yapılmamış. Örneğin bin tane akıllı aşı dolabı temini istenmiş, 648 tane teslim edilmiş. Bunların da 529 tanesi teknik şartnameye uygun bulunmuş. Bakar mısınız? Yazılım hizmetleri zaten mevzuata kesin uygun yapılmıyor ve işler aksamakta. Bakanlığın kullanımında olan Yalova Termal Kaplıcaları'ndaki sorunlar kesinlikle çözülememiştir. Şehir hastanelerin ticari alanları da zaten kanayan bir yara. Yükleniciler denetimden kaçarak bu alanları sınırsız ve keyfi olarak kullanmaktadır. Örneğin Başakşehir, Çam Sakura Rönesans'ın; Ankara, Bilkent CECENE Holding'in; Mersin Şehir Hastanesi CECENE Holding'in; Konya Şehir Hastanesi, YDA gibi hastaneler bu firmaların onaylanmış projeleri kesinlikle yüzde 39.9 ticari alanları işgal etmişlerdir fazladan. Çok önemli bir sorun da bu alanların elektrik, su ve doğal gaz sayaçları ayrı ayrı yapılmadığı için giderlerini idare yani devlet ödüyor arkadaşlar. Hemen hemen bütün şehir hastanelerinin yüklenicileri zaten, Saray seçiyor, yer teslimi almadan inşaata başlıyorlar.

Trijenerasyon sistemleri hala sorun olmaya devam ediyor. Hatta fayda maliyet analizi yapılmamıştır. Doğal gazdan elektrik ve termal fayda üretimi işlememektedir. Doğal gaz tüketimindeki eksik ölçümler yapılıyor ve bu yük zaten idareye İzmir, Mersin, Elazığ, Adana ve Manisa'da olduğu gibi idareye kalıyor.

'GÜVENLİK ŞİRKETİ PSİKİYATRİ SERVİSİNDE HİZMET SUNMUYOR'

Yatırım dönemi KDV istisnası kiradan düşülmesi ya da kira süresinden vazgeçilmesi uygulanmamıştır. Bu durum idareyi devleti zarara uğratmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kampüs projesi sonlandırılmış ancak yüklenici mutabakat hükümlerine kesinlikle uymamaktadır. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde iş azalışı yani yapılmayan işlerin revizyonu yapılmamıştır. Yapılmayan imalatlara çözüm hala bulunmamıştır. İş yapılmış gibi de parası idareden alınmıştır. Çok önemli bir sorun da Etlik Şehir Hastanesi'nin yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde güvenlik şirketinin hizmet sunmamasıdır. Bakar mısınız? Güvenlik şirketi hizmet sunmuyor burada. Çok ciddi bir kurum burası, burada da hizmet yapılamıyor.

'TAKDİR SİZİN'

Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri çok sorumludur. 2025 yılına görüntüleme randevuları veriliyor. Komediye bakın arkadaşlar. Hastanelerin yemekhane hizmetleri de çok ciddi sorundur, yemek hakkı olmayanlar bile yemekhanede yemek yemektedirler. Kısaca sağlık sistemini ve şehir hastanelerini değerlendirdim, kanayan bir yara takdir sizin arkadaşlar."

Kaynak: Gerçek Gündem