Eski AKP’li vekilin İmamoğlu'na saldırısının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

Eski AKP’li milletvekilinin İmamoğlu'na yönelik “İngiliz Uşağı” diyerek saldırdığı anların başlangıç görüntüleri ortaya çıktı.

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Eski AKP’li vekilin İmamoğlu'na saldırısının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

Deprem bölgesinde ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sokakta kendisine eski AKP'li milletvekili tarafından saldırılması anının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde bir depremzedeyle konuşurken AKP'li Nursel Reyhanlıoğlu'nun "şov yapma" diye bağırarak geldiği görüldü. 

İmamoğlu ise bugün Uğur Dündar'ın programında o anları şöyle anlattı:

 ''Ben orada geziyorum. Bir genç koşarak geldi. Sarıldı bana. Ağlarken yere yığıldı, ayağa kaldırdım. O ara başkası geldi derdini anlattı. Konuşuyoruz. Bir başkası geldi dedi Beylikdüzü'nden beni tanıyor musun? Böyle bir hakaretler, nasıl bir bağırış. Bir kaç dakika oldu oralı olmadım. Hatta yanında kime sen Maraş'lı değilsin dedi. Ben de döndüm 'Normal değilsin abla beni rahat bırak' dedim. Sonra basına yansıyan o lafları söyledi. Normal vatandaşa hiç bir şey diyemez. Milletvekili olduğunu 2 saat sonra öğrendim. Hukuki hakkımı arayacağım''

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