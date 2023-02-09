İBB 2 İDO gemisini konaklama ve tahliye için deprem bölgesine gönderiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına verilen desteğin yanı sıra diğer ihtiyaçlara destek oluyor.

Ayni yardımın yanı sıra İBB, şimdi de konaklama ve tahliye amaçlı kullanılması için 2 adet İDO gemisini tahsis etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "1200 yolcu kapasiteli 2 adet İDO gemimizi, konaklama ve gerekirse tahliye konularına yardımcı olmak için Hatay İskenderun’a yolluyoruz" dedi.