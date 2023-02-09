İBB 2 İDO gemisini konaklama ve tahliye için deprem bölgesine gönderiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1200 yolcu kapasiteli 2 adet İDO gemimizi, konaklama ve gerekirse tahliye konularına yardımcı olmak için Hatay İskenderun’a yolluyoruz" dedi. 

İBB 2 İDO gemisini konaklama ve tahliye için deprem bölgesine gönderiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına verilen desteğin yanı sıra diğer ihtiyaçlara destek oluyor. 

Ayni yardımın yanı sıra İBB, şimdi de konaklama ve tahliye amaçlı kullanılması için 2 adet İDO gemisini tahsis etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "1200 yolcu kapasiteli 2 adet İDO gemimizi, konaklama ve gerekirse tahliye konularına yardımcı olmak için Hatay İskenderun’a yolluyoruz" dedi. 

Tunç Soyer gözyaşlarını tutamadı: 'Cesetler ikili çıkıyor, evladına sarılmış anneler, babalar' Tunç Soyer gözyaşlarını tutamadı: 'Cesetler ikili çıkıyor, evladına sarılmış anneler, babalar'
ATV, deprem uzmanı yerine ilahiyatçıyı yayına aldı; Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Kader bu değil, kader tedbir almaktır ATV, deprem uzmanı yerine Nihat Hatipoğlu'nu yayına aldı; Erdoğan'ı kızdıracak sözler
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Limon ve.. Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Limon ve..
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!