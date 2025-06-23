Eski AKP Milletvekili İsmail Bilen Ölü Bulundu: Ölüm Sebebi Belli Oldu

Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilen'in ölüm sebebi de belli oldu.

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Eski AKP Milletvekili İsmail Bilen Ölü Bulundu: Ölüm Sebebi Belli Oldu
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Eski AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Kendisine ulaşılamayınca evine girilip cansız bedeni bulunan Bilen’in ailesinin yurt dışında olduğu ve kendisinin evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilen'in ölüm sebebini AKP Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç duyurdu.

'KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ'

Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BİLEN KİMDİR?

İsmail Bilen, 25 Ekim 1961’DE Muş’un Bulanık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bilen, kariyeri boyunca serbest avukatlık, SİMPAŞ A.Ş. Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Gönüllüleri Derneği Kuruculuğu ve Üyeliği ile 22., 23., 26. ve 27. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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