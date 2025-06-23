MHP Açıkladı: Devlet Bahçeli Aylar Sonra Grup Toplantısında Konuşacak

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

MHP DUYURDU

MHP'den yapılan açıklamada, partinin TBMM Grubu Toplantısı'nın yarın yapılacağı duyuruldu. Saat 10.45'te başlayacak toplantıda, Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.

'BAYRAM SONRA' DEMİŞTİ

Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısında konuşamamıştı. Devlet Bahçeli, son olarak 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.

MHP TBMM Grup Toplantımız #24Haziran2025 Salı günü (Yarın) Saat:10.45’te yapılacaktır.



MHP TBMM GRUP BAŞKANLIĞI@MhpTbmmGrubu pic.twitter.com/FM3GG6l6hb — MHP (@MHP_Bilgi) June 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi