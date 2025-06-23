MHP Açıkladı: Devlet Bahçeli Aylar Sonra Grup Toplantısında Konuşacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
MHP DUYURDU
MHP'den yapılan açıklamada, partinin TBMM Grubu Toplantısı'nın yarın yapılacağı duyuruldu. Saat 10.45'te başlayacak toplantıda, Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.
'BAYRAM SONRA' DEMİŞTİ
Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısında konuşamamıştı. Devlet Bahçeli, son olarak 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.
MHP TBMM Grup Toplantımız #24Haziran2025 Salı günü (Yarın) Saat:10.45’te yapılacaktır.— MHP (@MHP_Bilgi) June 23, 2025
MHP TBMM GRUP BAŞKANLIĞI@MhpTbmmGrubu pic.twitter.com/FM3GG6l6hb
Kaynak: Haber Merkezi