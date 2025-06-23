Batman'da Feci Kaza! Bilirkişileri Taşıyan Araç Şarampole Uçtu: 5 Can Kaybı

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Batman’ın Sason ilçesinde, İdare Mahkemesi’nin iptal davası kapsamında adli keşif için bölgeye giden bilirkişi ekibini taşıyan araç, bugün saat 14.10 sıralarında dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sevk edilen ekipler inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüsünün ismi ve aracın plakası henüz açıklanmayan araç, Mereto Dağı civarında keşif dönüşünde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, araçta bulunan 5 bilirkişi hayatını kaybetti. Kazanın yol koşulları, araç arızası veya insan hatası kaynaklı olup olmadığına dair incelemeler devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Batman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 14.10’da gerçekleştiğinin tespit edildiği ve ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi. Açıklamada, “İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir” denildi.

Valilik, olay yerinde jandarma, AFAD ve diğer ilgili ekiplerin tahkikat ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

Kaynak: İHA