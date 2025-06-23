AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem

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Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.99 km km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.6 km derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi