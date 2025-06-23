AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.4, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem
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Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.99 km km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.6 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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