AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.4, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.
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Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.99 km km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.6 km derinlikte gerçekleşti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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