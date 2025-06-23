Toplu Ulaşım ve Ticari Taksi Şoförlerine 'Şort' Yasağı! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Toplu ulaşım ve ticari taksi şoförleri için yeni bir karar verildi. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, bu araçların şoförlerinin yaz kıyafet uygulamasına uyması gerektiğini söyleyerek, şoförlerin araç kullanırken şort ve terlik giymesinin yasaklandığını açıkladı.

Toplu Ulaşım ve Ticari Taksi Şoförlerine 'Şort' Yasağı! Sosyal Medya İkiye Bölündü
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Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, yaz dönemine girildikten sonra bir yasak kararı aldıklarını açıkladı. Ali Şahin, toplu ulaşım ve ticari taksi şoförlerinin Edirne Belediye Meclisi tarafından alınan kararla yaz kıyafet uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, artık şoförlerin araç kullanırken şort ve terlik giyemeyeceğini anımsattı.

KARAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Şahin, kurala uymayan araç sürücülerine de idari yaptırım uygulanacağını vurguladı. Ali Şahin, herkesin bu kurala uyup gerekli hassasiyeti göstermesini istediğini dile getirdi. Belediye Meclisi'nin bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi yasak kararına hak vererek resmi bir giyim düzeninin önemini işaret ederken, kimi de kıyafetin bir önemi olmadığını, yaz sıcağında daha hafif şeyler giyme ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Toplu Ulaşım ve Ticari Taksi Şoförlerine 'Şort' Yasağı! Sosyal Medya İkiye Bölündü - Resim : 1

'YAPTIRIM UYGULANACAK'

Oda Başkanı Şahin, paylaşımında "Edirne Belediye Meclisi tarafından uygulamaya konulan yaz dönemi kılık kıyafet yönetmeliği gereğince; Edirne Belediye Başkanlığının ilgili birimi tarafından, toplu ulaşım ve ticari taksilere yapılacak denetimlerde söz konusu yönetmeliğe uygun olmayan şekilde (şort, kolsuz t-shirt, eşofman ve terlik gibi) giyinen araç sürücülerine idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiş olup konu hakkında bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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