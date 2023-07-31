Esenyurt'taki silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelenlerden M.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Firari 3 kişiden bir kişi daha yakalandı. 2 şüpheli aranıyor.

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Esenyurt'taki silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

Esenyurt'ta bir tekele yapılan kanlı baskın Türkiye'nin kanını dondurdu. Baskını düzenleyenlerden bir kişi dün yakalandı. Bugün ise aranan 3 kişiden biri daha yakalandı.

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Zanlının yakalandığını İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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