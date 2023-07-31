Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosiklete çarptı: 1 ölü

Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yan şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Kadıköy’de makas atarak ilerleyen araç motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaza, Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DAY 158 plakalı Audi marka araç, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaza sonucu D-100 Kara Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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