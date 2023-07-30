Zeytin tankına çıplak giren şahıs tepki çekmişti: Hakkında karar verildi

Salamura zeytin tankına girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen şahıs, tutuklandı.

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Zeytin tankına çıplak giren şahıs tepki çekmişti: Hakkında karar verildi

Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti.

İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmış; zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.

TUTUKLANDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

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