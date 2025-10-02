Esenyurt’ta Depreme Yakalananların Panik Anları Kamerada! Kendilerini Sokağa Attılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaraereğlisi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Bursa, Sakarya, Çanakkale, Çorlu ve Tekirdağ’da da hissedildi. İstanbul’da deprem anında korkuyla kaçan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

KORKUYLA KAÇTILAR

Esenyurt’ta bir iş yerinde yemek yerken depreme yakalananlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 5.0; Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.

17 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyururken, İstanbul Valisi Gül ise 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

