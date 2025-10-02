Esenyurt’ta Depreme Yakalananların Panik Anları Kamerada! Kendilerini Sokağa Attılar

Marmara Denizi'nde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin hissedildiği İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaraereğlisi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Bursa, Sakarya, Çanakkale, Çorlu ve Tekirdağ’da da hissedildi. İstanbul’da deprem anında korkuyla kaçan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

KORKUYLA KAÇTILAR

Esenyurt’ta bir iş yerinde yemek yerken depreme yakalananlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 5.0; Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.

17 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyururken, İstanbul Valisi Gül ise 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çığlık Çığlığa Deprem Feryadı! Can Korkusuyla Son Kattaki Evinin Camına ÇıktıÇığlık Çığlığa Deprem Feryadı! Can Korkusuyla Son Kattaki Evinin Camına ÇıktıGüncel

Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları…Marmaraereğlisi Depreminin İstanbul’daki Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kafe ve Kuaförde Korku Dolu Anları…Güncel

Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden HissedildiMarmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden HissedildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Marmaraereğlisi Deprem Esenyurt AFAD
Son Güncelleme:
3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek
Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül
Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar
Leroy Sane'ye Hayatının Şoku
Çığlık Çığlığa Deprem Feryadı! Can Korkusuyla Son Kattaki Evinin Camına Çıktı
Çığlık Çığlığa Deprem Feryadı! Can Korkusuyla Son Kattaki Evinin Camına Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Küresel Sumud Filosu’nda Son Durum! Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu? Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu?
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!