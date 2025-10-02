3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek

4 yıl önce sokakta buldukları sonrasında sahiplenerek yeni bir hayat verdikleri Pablo’yu kaybeden aileden yeni bir adım geldi. 24 Temmuz'da kaybolan Pablo adındaki köpeği bulana 50 bin lira ödül verilecek.

3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek
Bursa’da yaşayan ve 4 yıl önce yavruyken sahiplendikleri Pablo, 24 Temmuz’da sırra kadem bastı. Aylardır Pablo’yu aryan aile harekete geçti.

4 YIL ÖNCE SAHİPLENİP AİLESİ OLDULAR

Osmangazi ilçesinin Nilüferköy Mahallesi'nde oturan Hakan Bilen, yaklaşık 4 yıl önce Alman Spitz cinsi köpeği henüz yavruyken sahiplendiklerini söyledi. Köpek yavrusuna asıl sahibinin bakamadığını ve kendilerinin sahiplendiklerini belirten Bilen, "Çok sevdik ve aileden biri oldu. Ben, eşim ve 2 çocuğum çok seviyoruz" dedi.

3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek - Resim : 1
Pablo'yu buluna 50 bin TL ödül

PABLO’YU BULANA 50 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Köpeğin 24 Temmuz'da kaybolduğunu dile getiren Bilen, şunları söyledi:

"O günden bu yana bir gün bile aksatmadan arıyoruz. Bursa'nın birçok yerine Pablo'nun fotoğrafı da olan ilanlar astık. Köpeği bulana 50 bin lira ödül vereceğiz. Kaybolduğu için çok üzgünüz. Bulan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Pablo'nun boynundaki tasmasında iletişim bilgileri ve çipi de mevcut."

3 Ay Önce Sırra Kadem Basmıştı: Küçük Pablo'yu Bulana Anında 50 Bin TL Ödül Verilecek - Resim : 2

Tanımadıkları numaralardan yapılan her aramada heyecana kapıldıklarını ve büyük umutla telefonu açtıklarını anlatan Bilen, köpeklerine ulaşacakları günü beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

