Erzincan'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de Kemah merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçti.
Erzincan'ın Kemah ilçesi 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı.
AFAD, saat 19.15'te meydana gelen depremin derinliğini ise 7 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-04-13
Saat:19:15:56 TSİ
Enlem:39.50278 N
Boylam:39.24083 E
Derinlik:7.12 km
Detay:https://t.co/tc2jeq9Jfs
Kandilli Rasathanesi de merkez üssünü Kemah olarak geçtiği depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğini ise 9.2 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2026
DERE-KEMAH (ERZINCAN) https://t.co/njpXEDDP2m
13.04.2026, 19:15:56 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.2 km#Kandilli
arsıntıya dair verileri AFAD resmi internet sitesinden açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
