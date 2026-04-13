Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogun Alibaş'ın Sonuçları Pozitif

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu.

DÖRT İSİM NEGATİF

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca Sinem Ünsal'da da yasakla maddeye rastlanmadı.

ÜÇ İSİM POZİTİF ÇIKTI

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre ise, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçları pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı sanatçılar, test işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Aralarında Burak Deniz, Emir Can İğrek, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir ve Norm Ender’in de bulunduğu isimlerden kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi