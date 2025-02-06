Erpiliç'in Tavuk Yüklü Kamyonu Devrildi: 3 Bin Tavuktan Yüzlercesi Can Verdi

Bolu'da karlı yolda virajı alamayan Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta 3 bin tavuğun olduğu bilinirken yüzlercesi feci şekilde can verdi. Kazada sürücü yaralandı.

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Erpiliç'in Tavuk Yüklü Kamyonu Devrildi: 3 Bin Tavuktan Yüzlercesi Can Verdi

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyü mevkiinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedeler köyünde bulunan kesimhane istikametine seyreden M.G. yönetimindeki Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZLERCESİ CAN VERDİ

Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazada canlı kalan tavuklar ise başka bir kamyona nakledildi. Kamyonun kasasında toplam 3 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Kar Yağışı Bolu Tavuk
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Erpiliç'in Tavuk Yüklü Kamyonu Devrildi: 3 Bin Tavuktan Yüzlercesi Can Verdi Erpiliç'in Tavuk Yüklü Kamyonu Devrildi: 3 Bin Tavuktan Yüzlercesi Can Verdi