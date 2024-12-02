'Erken Seçim' Bilmecesi... 'Cumhur İttifakı ile CHP Prensipte Uyuşuyor'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Uçum, Cumhur İttifakı ile Özgür Özel’in erken seçime ilişkin yaklaşımlarının ‘prensipte’ uyuştuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa’da böyle bir imkan olduğunu savunan Uçum, “Seçimlerin yenilenmesiyle bu mümkün. Bunun siyasi ve sosyal sonucu erken seçimdir diyebilirsiniz. Fakat bizim sistemde artık ‘erken seçim’ kavramı yok, ‘seçimlerin yenilenmesi kavramı’ var. Anayasada bu imkân var ve bu imkân meclis iradesi tarafından kullanılabilir. 360 milletvekili 7 Mayıs 2028'den önce… Diyelim ki 2027'nin sonunda ya da ikinci yarısında böyle bir karar alırsa, bu olabilir” ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI İLE ÖZEL PRENSİPTE UYUŞUYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçimlerin yenilenmesi için 2025 yılının sonunda destek verilebileceğinin hatırlatılması üzerine de konuşan Uçum, “Cumhur İttifakı ile Özel’in yaklaşımı arasında prensipte bir uyuşma’ olduğunu ise şöyle anlattı:

"Cumhur İttifakı'na bakarsanız bu sürenin, Cumhurbaşkanlığı'nın bu ikinci dönem süresinin azami şekilde kullanması gibi bir yaklaşım var. Zaman yönetiminde farklı görüşler var ama ikisinde bir ortaklık var. Bakın Özgür Özel diyor ki; “Cumhurbaşkanına adaylık imkânı vermeden cumhurbaşkanı olmaktansa Cumhurbaşkanıyla yarışarak bizim bir adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesi çok daha doğru bir yaklaşımdır.” Onlar açısından bence de doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda dile getirilen görüşlerle, Sayın Özel'in yaklaşımı prensipte uyuşuyor."

‘ERDOĞAN YAŞAYABİLDİĞİ KADAR ADAY OLSUN DİYE BİR AJANDA YOK’

Uçum, “Eğer bu konuda iktidar bloğuyla CHP arasında bir uzlaşma sağlanırsa size göre de bu Erdoğan’ın katiyetle son seçimi mi olacaktır?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Anayasa öyle zaten. Yani şöyle bir ajanda yok; bu süreci o kadar ileri noktalara taşıyalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, yaşayabildiği kadar adaylık imkânı olsun.”

'ANAYASA İSTİSNAİ ADAYLIK İMKANI VERİYOR'

Uçum, konuya ilişkin sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“Anayasa son kez ve istisnai adaylık imkânı veriyor. Tam da bununla ilgili iki taraf da prensipte aynı şeyi söylüyor, şu an sorun zaman yönetimi. Sayın Özel enteresan bir laf da etti; “İki buçuk sene bizden, iki buçuk sene sizden” diye. Sonuçta seçilmiş bir cumhurbaşkanına, halkın beş yıl görev verdiği bir cumhurbaşkanına “Sen görev süreni iki buçuk yılda tamamla” demektir o teklif. Dolayısıyla halkın verdiği görevlendirme süresini kısaltmaktır o. Cumhur İttifakı da diyor ki “Sürenin bitmesine altı ay kala, bir sene kala bu konu gündeme gelebilir.” Sonuçta zaman yönetiminde anlaşırlarsa bu zaten olur çünkü prensipte farklılık yok.

Dolayısıyla bunun ne devletin yeni inisiyatifiyle alakası var ne yeni anayasayla alakası var. Birileri ‘Cumhurbaşkanına istisnai adaylık yolu açmak’ gibi bir yerden tartıştırmaya çalışarak anlattığım realiteyi göz ardı ediyor. Cahil, sen bilmiyorsun ki buna imkân veren Anayasa’nın kendisi. Anayasa’da yazıyor “Cumhurbaşkanlığının ikinci dönemde Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir, bir kez ve son kez aday olabilir.” diyor. Yani “Birden çok defa aday olabilir” demiyor. Bundan sonra tekrar aday olabilir demiyor. Dolayısıyla kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir imtiyaz tanımaktan söz etmiyor ki. Bundan sonraki cumhurbaşkanları için de aynı hüküm geçerli, Anayasa böyle. En baştaki sorunuza dönersek, net söylüyorum bu konuyla devletin inisiyatifi arasında asla bir ilişki yok.”

Kaynak: T24