İstanbul Finans Merkezi'nde Yangın

Sabaha karşı İstanbul Finans Merkezi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi biri zarar görmedi.

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İstanbul Finans Merkezi'nde Yangın

İstanbul Finans Merkezi'nde gece saat 04.18'de yangın çıktı. Depo alanında teknik bir arızadan kaynaklanan yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Olayda herhangi yaralanma olmadığını belirtildi.

TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Halkbank, yangına ilişkin bir açıklamada bulundu. Bankanın açıklamasında, "02 Aralık 2024 tarihinde saat 04.18'de (mesai saatleri dışında) İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle hiçbir yaralanma yaşanmadığı ve binada güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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