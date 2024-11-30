ORC Araştırma Son Seçim Anketini Paylaştı! Bu Pazar Seçim Olsa... Kıyasıya Rekabette Fark Açılıyor

ORC Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Anket 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte anketin sonuçları: