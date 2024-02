Erkekler örgütlendi! 'Eşitsizliğe son veriyoruz' şiarıyla ‘Erkekleri Koruma Derneği’ne bağış istediler

Erkekler için ‘Erkekleri Koruma Derneği’ bağış istedi.

Yurt dışında yaşadığı dönemde eşinden boşanan yazılım mühendisi Bahri İnceler, işleri bozulduktan sonra 3 bin dolarlık iştirak ve yoksulluk nafakasını ödeyemeyince, nafaka miktarının düşürülerek, 5 bin TL olarak belirlenmesi talebiyle dava açtı. Nafakayı ödeyemediği için oğlunu göremediğini söyleyen İnceler, bu derneği kurmuştu.

Dernek, web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, dernek için bağış talep etti.

Yapılan duyuruda şunlar denildi:

“Her erkek, bir baba, bir eş, bir oğul, bir kardeş; ve her biri sevdiklerini koruma gücüne sahip olmayı hak eder. Bugün, erkeklerin de bu hakları elde edebilmesi için ‘Erkekleri Koruma Derneği’ne bağış yapmanızı istiyoruz. Bu, erkeklerin karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerle mücadele eden, onların daha güçlü ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olan ve tüm cinsiyetlerin eşitliğini savunan bir kuruluştur. Cüzdanınızın derinliklerine ulaşmanızı değil, kalbinizin derinliklerine ulaşmanızı istiyoruz. Unutmayın, her bağış bir fark yaratır ve her bağış bir hayatı değiştirebilir. Birlikte daha güçlü bir toplum, daha eşit bir dünya için çaba gösterelim.”

TÜM CİNSİYETLERİN EŞİTLİĞİNİ SAVUNAN BİR KURULUŞ

Kuruluş misyonunu, “Erkeklerin karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerle mücadele eden, onların daha güçlü ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olan ve tüm cinsiyetlerin eşitliğini savunan bir kuruluştur” şeklinde açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesapları da aktif bir biçimde kullanılıyor.

4 BİN ÜYESİ VAR

Kuruluşun başkanlığını hala Bahri İnceler yapmakta olup dernek hakkında "Yaşadığım sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla temmuz ayında Erkekleri Koruma Derneği'ni kurdum. Büyük ilgi gördü dernek. Şimdiden üye sayısı 4 bin kişiyi buldu. Benzer sorunlar yaşayan insanlar bize ulaştı ve sorunlarını anlattı. Umarım bu nafaka konusunda kalıcı bir çözüm bulunur" demişti.

Dernek 81 yaşındaki Zülfü Şirin'in nafaka borcunu ödeyerek gündeme gelmişti.

KADIN ÖLÜMLERİ

Geçtiğimiz yıl erkekler tarafından 315 kadın öldürülürken ve her gün kadına yönelik şiddet haberlerini duyduğumuz Türkiye’de, 248 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem