Eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, 31’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türk siyasetinde iz bırakan isimlerinden Adnan Kahveci için Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi’nde anma programı düzenledi.

Törene aralarında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat’ın yanı sıra Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartallı muhtarların da bulunduğu kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Merhumun Kartal Yakacık’taki mezarı başında düzenlenen anma törenine ise; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Ateş, AKP Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Kartal Belediyesi eski başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

GELECEĞE MİRAS

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra Adnan Kahveci’nin yaşamı, öğrenim hayatı ve siyasi geçmişinin yanı sıra eşi ve kızıyla birlikte ebediyete intikaline sebep kazanın da yer aldığı pek çok olayın yer aldığı belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren gösterimin ardından Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun gönderdiği yazılı mesaj kürsünden okundu.

Törende daha sonra sözü Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu aldı. Karamehmetoğlu, belgeselin yapımında emeği geçen başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve belgeselin yapımcısı Nebil Özgentürk’e teşekkür etti. Karamehmetoğlu, Adnan Kahveci ile ilgili anlattıkları pek çok şeyin belgeselde yer aldığını, geleceğe miras kaldığını belirterek sözlerine son verdi.

Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ise Adnan Kahveci ile ilgili söylenebilecek pek çok şeyin kapsamlı bir belgesele konu olarak değerli bir esere dönüştüğünü belirterek Kahveci ile ilgili vefa duygusunun çok önemli olduğunu kaydetti. ‘31. Yıl Anma Töreni’nin bu nedenle son derece önemli olduğunu aktaran Dr. Kahveci, anma törenlerine yıllardır ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi’ne başta Başkan Yüksel olmak üzere teşekkür etti.

Mikrofonu devralan Başkan Yüksel ise geçen 31 yılın ardından anma törenlerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Adnan Kahveci’yi anma törenlerinin önceki iki dönem Kartal Belediye Başkanlığı görevini yürüten Op. Dr. Altınok Öz döneminde başladığını ve kendilerinin de sürdürdüklerini açıklayan Yüksel, Adnan Kahveci değerine sahip çıktıklarını ve bu geleneği sürdürmeyi arzu ettiklerini söyledi. Belgeselde de Adnan Kahveci’nin devlet adamlığının ortaya çıktığını ve bu alanda akla ilk gelen isimlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, belgeselin ortaya çıkmasına katkı vermekten onur duyduklarını dile getirdi. Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgili Cihan Kahveci’nin de ifade ettiği gibi ‘Ateş düştüğü yeri yakıyor.’ Yıl 2024 ve biz hala Adnan Kahveci’nin değerini konuşuyorsak ülkeye damga vurmuş demektir. İnşallah Adnan Kahveci gibi nice devlet adamlarımız yetişir ve ülkemiz daha ileri gider.”

Törende daha sonra Adana Kahveci belgeselinin yapımındaki katkılarından dolayı belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’e çiçek buketi takdim edildi.

Yakacık Kültür Merkezi’ndeki törene katılanlar daha sonra yürüyerek Yakacık Mezarlığı’na ulaşırken burada da anma töreni devam etti. Konuşmaların ardından merhum Adnan Kahveci’nin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Tören sonunda tüm katılımcılar, Adnan Kahveci’nin kabrine karanfil bıraktı. Anma törenin ardından merhum bakan Adnan Kahveci ve ailesi için lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: ANKA