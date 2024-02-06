'Palalı Sabri' cinayetinde 6 tutuklama

Gezi direnişinde, yurttaşlara palayla saldıran "Palalı Sabri Çelebi"nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

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'Palalı Sabri' cinayetinde 6 tutuklama

Beyoğlu Talimhane’de geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı direnişinde göstericilere pala ile saldıran ve ’Palalı Sabri’ lakabıyla tanınan Sabri Çelebi, iddiaya göre aracıyla ilerlerken şüpheli Çetin G. tarafından durdurulmuş, Çelebi ile kendisini durduran şüpheli arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada şüpheli, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış, kavganın büyümesinin ardından şüphelinin arkadaşları da olay yerine gelmişti. Şüpheli Çetin G., belinden çıkardığı silahla Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış, Çelebi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda şüpheli Çetin G.’nin de arasında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilmişti

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2’si ’kasten öldürme’, 4’ü ’suçluyu kayırma’ olmak üzere 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gezi davası
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