Erkek Şiddeti Bitmiyor... Vahşetin Adresi Samsun! Kızını Bıçakladı, Cezaevinden Çıkıp Eşini Öldürdü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Vahşetin son adresi Samsun oldu. Asarcık ilçesinde jandarma yol kontrolünde durdurulan 48 yaşındaki Yücel Günegül'ün alkollü olduğu belirlendi. Günegül'ün üzerindeki kan lekeleri de fark edilince sorguya alınan şahıs, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

BALKONDA BARDAKLA ÖLDÜRDÜ

Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan evlerinde işlendiği tespit edildi. Yücel Günegül’ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül’ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darbederek öldürdüğü tespit edildi. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.

Cinayetin gerçekleştiği balkon ve katil zanlısı Yücel Günegül

HİKAYE HEP AYNI...

Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart’ta Yücel Günegül hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Fatma Günegül, kadın sığınma evine yerleşti. Bir süre burada kalan kadın, daha sonra kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılarak evine döndü.

Yücel Günegül'ün daha önce kızını da bıçakladığı ortaya çıktı

KIZINI DA BIÇAKLAMIŞ

Eşini öldüren Yücel Günegül'ün, daha önce kızını bıçakladığı da ortaya çıktı. 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden adam, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan baba, kızını yaraladı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül, 9 Temmuz’da tahliye edilerek cezaevinden çıktı.

Katil zanlısı Yücel Günegül gözaltına alındı. Fatma Günegül’ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA