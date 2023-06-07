Erkan Baş'tan Adalet Bakanı'na Can Atalay tepkisi: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası’ndan tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunç'a; “1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. 2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? 3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? 4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?” diye sordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM’deki yemin töreninin ardından Atalay’ın tutukluluk durumu ile ilgili soru üzerine “Yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı’na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay’da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Yargıtay’dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlar” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Adalet Bakanı'ndan Can Atalay açıklaması: Gezi davası dokunulmazlık kapsamı dışında

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Tunç’un sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Baş, Twitter paylaşımına Tunç’un açıklamalarını da ekleyerek şunları ifade etti:

“1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. 2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? 3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? 4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?”