Mehmet Şimşek: Acil önceliğimiz güvenilir bir plan

Meclis'te yemin eden yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir plan oluşturmak" dedi.

Mehmet Şimşek: Acil önceliğimiz güvenilir bir plan

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de yemin ederek göreve başlamasının ardından Twitter hesabından İngilizce açıklama yaptı.

Bakanlık görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" dedi.

"Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz" diyen Şimşek, "Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" ifadelerini kullandı. 

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