Bulgaristan'da deprem: Çanakkale ve Edirne'de hissedildi

AFAD, Bulgaristan'da 15.26'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD depremin derinliğini 10.42 olarak açıklarken Edirne ve Çanakkale'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak hesaplarken derinliğini ise 6.3 olarak belirledi.