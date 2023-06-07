Bulgaristan'da deprem: Çanakkale ve Edirne'de hissedildi
AFAD, Bulgaristan'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 10.42 olarak açıkladı. Deprem, Edirne ve Çanakkale'den hissedildi.
AFAD, Bulgaristan'da 15.26'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD depremin derinliğini 10.42 olarak açıklarken Edirne ve Çanakkale'den de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak hesaplarken derinliğini ise 6.3 olarak belirledi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Saedinenie, Filibe (Bulgaristan) - [167.39 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-06-07
Saat:15:26:30 TSİ
Enlem:42.354 N
Boylam:24.481 E
Derinlik:10.42 km
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