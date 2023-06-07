Bulgaristan'da deprem: Çanakkale ve Edirne'de hissedildi

AFAD, Bulgaristan'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 10.42 olarak açıkladı. Deprem, Edirne ve Çanakkale'den hissedildi.

Bulgaristan'da deprem: Çanakkale ve Edirne'de hissedildi

 AFAD, Bulgaristan'da 15.26'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD depremin derinliğini 10.42 olarak açıklarken Edirne ve Çanakkale'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak hesaplarken derinliğini ise 6.3 olarak belirledi.

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