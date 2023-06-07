Depremde yıkılan Ebrar Sitesi’nin bir müteahhidi daha tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde çöken ve 300'den fazla kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi’nin bir müteahhidi daha tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan, 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin müteahhidi olarak aranırken dün polis ekiplerine teslim olan Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Kahramanmraş'ta, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, kent merkezinde bulunan 8 bloklu Ebrar Sitesi yıkıldı. Onlarca kişinin yaralı olarak kurtarıldığı sitenin enkazından 300’den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Deprem felaketinin ardından yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi müteahhitlerinden A.D., 16 Şubat’ta gözaltına alındı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Sitenin müteahhitlerinden olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı dün polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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