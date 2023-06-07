Merkez Bankası'nda yeni dönem: Şahap Kavcıoğlu gitti Hafize Gaye Erkan Erkan geldi

GERÇEK GÜNDEM- Türkiye'nin 29 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri ekonominin başına geçecek isimler oldu.

Uzun istişareler sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na koltuğuna oturan Mehmet Şimşek yanında da Merkez Bankası için bir isim getirdi.

Günlerdir Merkez Bankası başına Mehmet Şimşek'in önerdiği Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği konuşuluyor. Hatta 2 gün önce de Şimşek'in finans profesörüyle bir araya geldiği öğrenildi. Kulisler tek bir isme odaklanmışken Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmi kaynaklardan açıklanmamışken internet ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi'de, Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanının Hafize Gaye Erkan olduğu yazıldı.