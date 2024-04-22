Erdoğan'ın eski metin yazarı: 15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar, AKP'de dengeyi bozdu

31 Mart'ta yerel seçim sonrası yenilgiye uğrayan AKP'ye yönelik eleştiriler sürerken milletvekilinin ve partililerin de lüks hayatları yeni bir gündem yarattı.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal ise, AKP'de bugün yaşanan sorunların kaynağını, 2014 sonrasında bozulan parti içi dengelere bağladı. Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal, "Doku Uyuşmazlığı" başlıklı yazısında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, partide "Bunun AKP'de ne işi var" denilecek yüzlerin boy göstermeye başladığını yazdı. AKP'ye sonradan katılan bu kişileri "lejyonerler ve asalaklar" olarak tanımlayan Ünal, "AKP’nin özüyle, ruhuyla, ilkeleriyle, politikalarıyla uzaktan yakından ilişkisi, irtibatı olmayan isimlerin parti adına konuşmaya, yazmaya, vitrinde yer almaya başladığını" belirterek, "Bir ara işler o kadar ileriye gitti ki, bu sızıntılar, hem de alenen, 'İslâmcılığı' kovmaya, Kemalizm’i AK Parti’ye yamamaya kadar işi götürdüler" şeklindeki tespitini paylaştı.

Van'daki mazbata krizinde Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'un tartışma yaratan sözlerine, AKP'li bazı milletvekillerinin pahalı zevklerini sosyal medyada paylaşmalarına ve kaybedilen bazı belediyelerde ortaya çıkan lüks makam odalarına tepki gösteren Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin İsrail'le ticarete ilişkin eleştirelere verdiği yanıtı da "insaf dışı" olarak niteledi.

Ünal, "Son günlerde ortaya çıkan ve muhalefetten ziyade AK Parti tabanında rahatsızlık oluşturan skandalların baş aktörlerine bakın: Külliye’den parmak sallayan, pahalı saatiyle fotoğraf çeken, ultra lüks makam odaları yaptıran ya da partiye girişi biraz daha eski de olsa, tam Hamas’ın Erdoğan’ı ziyaret ettiği günlerde, tam da Erdoğan’ın 'Filistin mücadelesini her şartta savunacağız' dediği zamanlarda, tam da AK Parti’nin İsrail’le ticaret üzerinden hırpalandığı dönemde, 'Katliam eyvallah da… İsrail’e 6 satıp 1 alıyoruz' gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba? Nerede olduklarının idrakindeler mi? Nereye geldiklerini biliyorlar mı? Nerede nasıl davranılması gerektiğine dair en küçük bir fikirleri var mı?" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, büyük zaferlerini ve büyük hizmetlerini 'doku uyumuyla' başardı; bugün yaşadığı sorunların temelinde ise 'doku uyuşmazlığı' var. Üstelik bu kanserli hücreler bünyeyi hızla kuşatıyor, kalbe, beyne doğru hızla ilerliyorlar" diyen Aydın Ünal, "İşte onun için AK Parti’yi kemoterapi değil, zararlı hücrelerin kesilip atılması eski sağlığına kavuşturacak" önerisinde bulundu.