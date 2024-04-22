Özgür Özel'den "erken seçim" açıklaması: Millet isterse, hadi derim

CHP Genel Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Now TV'de canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Özel, "Seçimi CHP kazandı" eleştirilerine ilişkin olarak ise "Elbette bizim başarımız. Elbette adaylarımız çok ama biz başardık dersek olmaz. Millet başardı. Millet sarı kartı gösterdi" diye yanıt verdi.

Erken seçime dair de açıklamalarda bulunan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ

Özel, yakın zamanda bir büyük emekli mitingi yapacaklarını açıkladı. Özel, miting tarihinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti. Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye kaydetti.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ile görüşmek istediğini açıklayan Özel, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini dair şunları söyledi:

"MYK'yı bugün dördüncü kez toplayacağız. PM'yi topladım. Önceki dönem genel başkanlarımızla ile de görüşeceğim. Biz bir kişinin karar verdiği yapı değiliz. Biz ortak karar alır, istişare ederiz. Genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bunun sonucunda da sayın Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre randevu isteyeceğiz. Randevuyu Çankaya'ya verirse sevinirim. Meclis'te olabilir. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem. Çünkü içerik mekandan önemli."