CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Ülkemize adete zehir saçılmış durumda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2023 yılı faaliyet raporlarını değerlendirdi. İlgezdi, 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayının meydana geldiğini belirterek, bu durumun günde 688, saatte 28,5 uyuşturucu olayı yaşandığı anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca olaylarda 312 bin 148 kişinin gözaltına alındığını ve son dört yılda 1 milyon 77 bin 148 kişi hakkında uyuşturucu ile ilgili suçlardan işlem yapıldığını vurguladı. İlgezdi, iktidarın uyuşturucu ile mücadele için yetersiz kaldığını ve vatandaşların uyuşturucu batağına sürüklendiğini belirtti.

Öte yandan, 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu madde verilerinin dehşet verici boyutta olduğunu ifade ederek, 73 bin 507 kilo esrar, 142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi, 16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi, 3 bin 73 kilo 317 gram eroin, bin 637 kilo 22 gram kokain ele geçirildiğini ve bunun yanı sıra 14 milyon 102 bin 448 adet sentetik eczanın yakalandığını belirtti. İlgezdi, çocuk yaşa düşen uyuşturucu kullanımının geleceği tehdit ettiğini ve iktidarın ülkeyi uyuşturucu cehennemine çevirdiğini savundu.

'ÜLKEMİZE ADETA ZEHİR SAÇILMIŞ DURUMDA'

"2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu madde verileri dehşet verici boyutta" diyen İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında 73 bin 507 kilo esrar, 142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi, 16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi, 3 bin 73 kilo 317 gram eroin, bin 637 kilo 22 gram kokain ele geçirilmiş. Bitti mi, bitmedi. Ülkemize adeta zehir saçılmış durumda… 14 milyon 102 bin 448 adet sentetik ecza yakalanmış, günde 38 bin 637 sentetik ecza demek bu. Çocuk yaşa düşen uyuşturucu kullanımı geleceğimizi açık açık tehdit ederken, ülkemizi uyuşturucu cehennemine çeviren iktidar neyi amaçlamaktadır."

2023 YILINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

73 bin 507 kilo esrar

142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi

16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi

3 bin 73 kilo 317 gram eroin

1637 kilo 22 gram kokain

4 milyon 23 bin 212 tane ecstasy

4 milyon 351 bin 262 adet captagon

1781 kilo 869 gram bonzai

19 bin 386 kilo 561 gram metamfetamin

14 milyon 102 bin 448 adet sentetik ecza

2020-2023 YILLARINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

32 bin 286 kilo Metamfetamin

44 milyon 962 bin 118 captagon

52 bin 208 kilo eroin

8 bin 738 kilo kokain

27 milyon 787 bin 794 adet ecstasy,

116 milyon 669 bin 771 kök haşhaş bitkisi

442 milyon 948 bin 829 kök kenevir bitkisi

6 bin 825 kilo bonzai

Kaynak: ANKA