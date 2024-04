Diyarbakır başkanı Ayşe Serra Bucak: Organize bir saldırıyla karşı karşıyayız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyeye yönelik soruşturmaların başlatılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Küçük, organize bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti ve haklarında iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü dile getirdi. Ayrıca, bu tür girişimlerin demokrasiye zarar verdiğine dikkat çekti. 31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 64 oy oranıyla kazandıklarını ve mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren bayrak, marş gibi değerler üzerinden sistematik bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Başkan Küçük, yönetimlerinin hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, herkesin eşit ve adil hizmet alacağını belirtti. Ayrıca, üretilen fotomontaj ve yanıltıcı bilgileri reddettiklerini ve demokrasi dışı oyunlara boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Organize Bir Saldırıyla Karşı Karşıyayız

Başkan Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 64 oy oranıyla kazandığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Eş Başkanları olarak mazbatamızı aldığımız 8 Nisan’dan buyana sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıyayız. Kayyumların yarattığı tahribat ve büyük soygunlara rağmen kentin birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye odaklandığımız bu süre içerisinde yönetimimize karşı iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir.

'Demokrasi Dışı Oyunlara Boyun Eğmeyeceğiz'

Özellikle bazı basın organları tarafından sürekli olarak fotomontaj kurgularla yönetimimiz hedef alınmaktadır. Bu ucuz karalama kampanyaları sadece ve sadece demokrasiye zarar verir. Yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak her ilçe ve mahalleye hizmet götürmek en öncelikli hedefimizdir. Yönetimimiz, genel siyasi tartışmalara dahil olmadan hizmet odaklı çalışmalarıyla farklılığını gösterme adımlarını atmaya başlamıştır ve bu yolda ilerleyecektir. Son bir kez daha kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz; bayrak, marş gibi değerlerle hiçbir sorunumuz yok. Üretilen her türlü fotomontaj ve yanıltıcı bilgiyi reddediyoruz. Kurgulanan ucuz, eskimiş, şantajcı, baskıcı, demokrasi dışı oyunlara boyun eğmeden işimize bakacağız. Kentte yaşayan her yurttaşa eşit, adil hizmet sunacağız. Kentin tüm paydaşlarıyla birlikte doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz.”