Erdoğan'ın 'Cibilliyetsiz ve 'Ev Zencileri' Sözlerine Suç Duyurusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram’a erişim engelini eleştiren muhalefeti hedef alarak, “Batı'dan çok Batıcı, İsrail'den çok İsrailci olan bu ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır” demişti.

Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye için yas ilan edilmesini eleştirenlere ise "Bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazmedemedi" diyerek tepki göstermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediğini ifade ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'MUTLAKA YARGILANACAK'

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Tayyip Erdoğan, kendine biat etmeyen, kendine alkış tutmayan, kaçak sarayındaki saltanatını desteklemeyen, yaptıklarını, söylediklerini onaylamayan, laik cumhuriyet düşmanlıklarına karşı duran, milyonları durmaksızın aşağılıyor, onlara hakaretler yağdırıyor" dedi.

Okur, Erdoğan'ın daha önce yaptığı bazı hakaret içeren konuşmalarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

''Şimdi de bu hakaretlerine 'cibilliyeti bozuk' ve 'ev zencisi' hakaretlerini ekledi. Hamas lideri İsmail Haniye katlinin sonrasında ilan edilen bir günlük yasa karşı çıkan milyonlar için Erdoğan 'cibilliyeti bozuk' dedi. İdlib’te katledilen 34 vatan evladımız için yas ilan edilmemesine, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölen insanlarımız için ilan edilmeyen yasın, İsmail Haniye için ilan edilmesine tepki gösteren milyonlarca insanımıza; 'cibilliyeti bozuk yani yaratılıştan gelen huyu ve karakteri bozuk, soyu bozuk, sütü, mayası bozuk hakaretini' edebiliyor. Yine Instagram yasağını doğru bulmayan, bu yasağı eleştiren milyonlara; 'Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak bilinen ve siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılan ev zencileri' hakaretini yapabiliyor.

Bu suç duyurumuzdan da belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe bir kez daha kayıt düşeceğiz, not düşeceğiz. Ve mutlaka bir gün, bu hakaretleri halkımıza durmaksızın yağdıranlar; emri sadece hukuktan ve vicdanından alan tarafsız ve bağımsız yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkacak. Hiç kuşkunuz olmasın ki işte o zaman o dosyalar yeniden açılacak, AKP’giller ve tüm avanesi hakkında yapmış olduğumuz bütün suç duyuruları bu halk düşmanları için birer iddianameye dönüşecek."

Kaynak: ANKA