Erzurum’dan İhracat Yapılan Ülke Sayısı 46’ya Çıktı

Erzurum’dan bu yılın Temmuz ayında 23, Ocak-Temmuz ayları kapsamında ise 46 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 16 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 12 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

Erzurum’dan bu yılın Ocak - Temmuz döneminde 46 ülkeyle ihracat kaydedildi. İlden ihracat yapılan ülkeler; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Benin, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Fas, Fransa, Gana, Gine, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, Karadağ, Katar, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Libya, Lübnan, Makedonya, Malta, Mauritius, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ürdün, Yunanistan olarak açıklandı.

Erzurum’dan 2024 Temmuz ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Temmuz ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Moldova ve Bulgaristan olarak bildirildi





Kaynak: İHA