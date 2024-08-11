Evinde Besledi, Sosyal Medyadan Paylaştı: 26 Bin 839 TL Ceza Yedi
Bir kişi, evinde beslediği hayvanlar yüzünden 26 bin 839 lira ceza yedi. Şahsın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Doğa Koruma Milli Parklar harekete geçti. Hayvanları elinden aldı, şahsa para cezası kesti.
Van'ın Erciş ilçesinde kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşan 1 kişiye 26 bin 839 lira cezai işlem uygulandı.
Erciş ilçesinde ikamet eden bir kişi, kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.
Şahsa ulaşan ekipler, 4915 sayılı Kanun kapsamında; 14 bin 839 TL idari para cezası ve beslediği tespit edilen 2 kurt yavrusu için 12 bin TL tazminat kararı alındı. DKMP ekipleri, destekleri için Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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