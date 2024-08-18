Erdoğan'ı Korumaya Rekor Harcama: 90 Bin Emeklinin Bir Aylık Maaşına Denk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesini korumak için bu yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL harcandı. Bu harcama en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL ile kıyaslandığında, yaklaşık 90 bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Erdoğan'ı Korumaya Rekor Harcama: 90 Bin Emeklinin Bir Aylık Maaşına Denk!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 1 milyar 133 milyon TL harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bu harcama en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL ile kıyaslandığında, yaklaşık 90 bin emeklinin bir aylık maaşına denk.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nin ilk beş ayda yaptığı harcama 2023 yılının tamamında yapılan 1 milyar TL’lik harcamaya bu yılın ilk yarısında geçti.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ailesini de koruyor. Başkanlığın görev tanımı ise şöyle:

‘‘Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.’’

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