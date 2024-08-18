Arkasında 'Killer' Yazan Araba Can Aldı: Çarptığı 2 Kız Kardeş Öldü

Kütahya'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.

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Arkasında 'Killer' Yazan Araba Can Aldı: Çarptığı 2 Kız Kardeş Öldü

Gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde kaza meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ölen Mine ve Melike Kurt’un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt’un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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