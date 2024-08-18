Kuzenlerin Miras Kavgası Kanlı Bitti! İki Kardeş Vurularak Öldü

Balıkesir'de miras sebebiyle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Kuzenlerin Miras Kavgası Kanlı Bitti! İki Kardeş Vurularak Öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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