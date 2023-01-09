Erdoğan'dan Nebati'ye: Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabinesinde otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladı.
Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.
Erdoğan şunları kaydetti:
"Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol."
Nebati'nin Erdoğan'ın sözleri karşısında güldüğü görüldü.
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