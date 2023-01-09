Erdoğan: EYT'yi yakında Meclis'e sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, EYT düzenlemesini yakında Meclis'e sunulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Enflasyona ilişkin olarak da gelecek aylarda giderek düşüşe geçeceğini dile getirdi.

Erdoğan, otoyol ve köprülere de yıl boyu zam yapılmayacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Yüzde 25 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza bu oranını arttırma çalışmaları yönünde talimat verdik. Memur ve emekli maaşını yüzde 30'u yükselttiğimizi duyurduk.

28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.

OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM YOK

Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol. Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyon dolar katkısı olmuştur.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ek gösterge düzenlemesini Meclis'e sunduk. 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık, sahalara teknik rehberlik hizmeti verdik. 17 bini kamuda olmak üzere 1,4 milyon vatandaşımızı istihdama dahil ettik.

MUHALEFETE DAVET

Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti cuma günkü açılışa davet ediyorum.

ENFLASYON

En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.

BREZİLYA'DA KONGRE BASKINI

Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz."