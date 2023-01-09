Eyleme katılan Demet Akalın, 'Erdoğan'ın davetlerini' hatırlatan kadını tersledi: Edepsizliğe lüzum yok
Atama bekleyen öğretmenlerin eylemine katılan şarkıcı Demet Akalın, kendisine “Erdoğan’ın oraya gittiğinde söylersin ona” diyen bir kişiye, “Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. İnsanı geldiğine pişman ettirme” diye yanıt verdi.
Atama bekleyen öğretmenler İstanbul Beşiktaş’ta bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme şarkıcı Demet Akalın da katıldı.
“Umarım sesinizi duyarlar öyle umut ediyorum” diyen Demet Akalın’a bir kişinin, “Erdoğan’ın oraya gittiğinde söylersin ona” demesi üzerine sinirlenen Demet Akalın, “Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim” dedi.
Akalın sözlerine, “İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum” diye devam etti.
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