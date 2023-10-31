Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen 'kanun yapıcı' Yargıtay'daki o ismi işaret etti: 'Yargıdaki temizlik süreci oradan başlamalı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı mensupları için MİT'ten rapor istediği iddia edilirken, Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen 'kanun yapıcı' Yargıtay'daki o ismi işaret etti: 'Yargıdaki temizlik süreci oradan başlamalı'

Basında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT’ten yargı mensupları hakkında rapor hazırlanmasını istediği yönünde haberler çıkarken, Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve Türk Ceza Kanunu’nun yapıcıları arasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

İddia: MİT yargı dünyasıyla ilgili raporunu sundu; Erdoğan bir isme çok sinirlendi, 'hayal kırıklığı yaşadım' dediİddia: MİT yargı dünyasıyla ilgili raporunu sundu; Erdoğan bir isme çok sinirlendi, 'hayal kırıklığı yaşadım' dediSiyaset

Haberin doğru olması durumunda, “Türkiye Cumhuriyeti Yargısının içinde bulunduğu vahim durumu izah için başka söze gerek bırakmaz” yorumunu yapan Özgenç, ‘temizliğin’ başlaması için ise Yargıtay’ı işaret etti.

Özgenç paylaşımında, “Yargıdaki TEMİZLİK sürecine Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişiden başlamak gerekir” dedi.

Yargıtay Başkanlığı’nı ise Mehmet Akarca yapıyor.

ERDOĞAN BİR İSME ÇOK SİNİRLENMİŞ

T24 yazarı Tolga Şardan’ın yazısına göre MİT tarafından yargı dünyasıyla ilgili hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu ileri sürüldü. Erdoğan’ın raporun ardından İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubuna çok sinirlenmiş, 'hayal kırıklığı' yaşadığını söylediği iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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