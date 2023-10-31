Ayasofya Camii'nde yeni dönem 15 Ocak'ta başlıyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camii’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi.

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Ayasofya Camii'nde yeni dönem 15 Ocak'ta başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Nuri Ersoy, girişlerin yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacağını söyledi.

Ayasofya'daki bu yeni dönemin 15 Ocak'ta başlayacağını da kaydetti.

Ayrıca turistlerin camiye farklı yerlerden gireceği de belirtildi.

Ayasofya Camii'nde yeni dönem 15 Ocak'ta başlıyor - Resim : 1

AYASOFYA'DA DEĞİŞİM

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararnameyi aynı gün imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ücretli Ayasofya Camii Ayasofya Ayasofya tartışması
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